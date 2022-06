Een luxe look & feel met minimaal budget – creëer dat droominterieur!

Al eerder in dit Ideabook gaven we het aan; eenvoud, rust, harmonie en ruimtelijkheid ademen luxe. Het welbekende motto luidt dan ook 'less is more'. En dat is hier absoluut van toepassing. Waak wel voor de grens tussen clean en minimalistisch, en saai en leeg. Dat is wel het laatste dat het interieur uit mag stralen. Maar hoe wordt het credo 'less is more' dan succesvol? Ga allereerst voor een lichte basis en een bank die in verhouding is met de ruimte. Niet te klein dus. Alleen een bank vol kussens zou knus ogen, maar dit loopt qua budget al snel hoog op. Kies liever voor één perfect vormgegeven kussen van rijk materiaal en sta versteld van haar krachtige uitwerking. Vul de zithoek aan met een enkele fauteuil, eventueel in een afwijkende tint. Naast grote meubels doet een compositie van kleinere bijzettafels het goed voor een speels effect. Houd bovenal een minimalistische vormentaal aan in het meubilair. Qua styling kun je items het beste groeperen in een aantal stillevens om de rust en eenvoud te behouden. Of beperk het aantal stylingobjecten tot het minimale en licht deze uit in een open kast. Houd daarbij vooral een aantal schappen leeg om het luxe effect te versterken.