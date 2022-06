Een bijzondere landelijk gelegen familiewoning

Als je de woonkamer in z’n geheel bekijkt, samen met de keuken en de eethoek, dan valt op dat het geheel een eclectische uitstraling heeft. Moderne, rechte vormen en meubels in combinatie met de landelijke uitstraling van veel houten elementen. En uiteraard kan in een echte familiewoonkamer een mooie open haard niet ontbreken. Een stevig vloerkleed zorgt voor een nog intiemere sfeer. Erg verstandig is ook de keuze voor een donkere bank geweest. Dit is voor een gezin met kleine kinderen altijd een goede oplossing, maar het zorgt ook voor een zeer aangenaam contrast met de lichte uitstraling die de woonkamer heeft. Ook zie je nu goed het gezellige terras dat buiten is opgesteld. Wonen op deze plek moet sowieso als vakantie aanvoelen!