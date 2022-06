Bauhaus als inspiratie voor een functionele woning

Tussen 1919 en 1932 was Bauhaus een van de meest vooraanstaande stijlen in de architectuur in Duitsland en in vele andere landen in Europa. Dit oude concept was in di tijd al modern en is dat nu nog steeds! Het is dus ook helemaal niet zo raar dat Bauhaus nog regelmatig opduikt als inspiratiebron voor nieuwbouwwoningen. Dat is ook het geval met het huis dat we zo meteen grondig gaan bekijken. De experts van Fingerhaus hebben deze bijzondere en functionele woning op een prachtige wijze vormgegeven. En uit dit project blijkt dat Bauhaus nog steeds van deze tijd is!