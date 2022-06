Een stijlvolle en efficiënte vrijstaande woning

De badkamer mag wel gerekend worden tot een van de mooiste ruimtes in het huis. Vooral het prachtige vrijstaande bad is een pareltje in het huis. Maar ook de zeer riante inloopdouche mag er zijn. En wat hier ook opvalt, is hoe mooi het effect van een grote plant in een badkamer is. Als je hier de ruimte voor hebt is dit een zeer goede aanbeveling voor een stukje groen in je badkamer. Het vormt een mooi natuurlijk element in deze moderne badkamer.

Energiezuinig en zeer stijlvol tegelijk. Je ziet in dit huis hoe goed dat concept uitgewerkt kan worden.