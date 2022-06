Onmisbare tips voor het aanleggen van een verhoogde plantenborder!

Tijdens warme dagen kan water geven een hele klus zijn. Zeker als je veel plantenbakken in de tuin hebt staan. Gelukkig bestaan er sproeisystemen die je tuin automatisch van water voorzien op momenten dat het nodig is. Je geeft zelf aan hoe vaak en hoe lang je je planten water wilt geven. Een bewateringssysteem bestaat uit een timer en een slang met gaten en leg je tussen de planten die regelmatig water nodig hebben. Zoals de planten in de kas of de zomerbloeiers in de verhoogde borders op je terras. Ook ideaal als je op vakantie gaat en je geen beroep wilt doen op buren of vrienden. Planten die tegen droogte kunnen maken het probleem ook minder groot.

