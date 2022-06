Vind het perfecte type raam

Het ideale raam isoleert, biedt genoeg licht en draagt bij aan de sfeer van een woning. Ramen en raampartijen zijn in allerlei 'shapes & sizes' te vinden, en vormen een belangrijk toevoeging aan de architectuur van een woning. Want van idyllisch tot modern, zijn het dikwijls de ramen die een pand een bepaalde stijl geven. Ook heeft ieder type raam weer zijn eigen voor- en nadelen. Ramen worden doorgaans gefabriceerd uit kunststof, aluminium, hardhout of hout. Nu zul je misschien niet direct over de mogelijkheid beschikken om nieuwe ramen in je huis te plaatsen, maar zal je wellicht uit bewondering voor architectuur graag wat meer over de primaire lichttoevoer van huizen willen weten. In dit Ideabook sommen we meerdere type ramen voor je op!