Moderne woning met een elegante look

We eindigen onze tour door de woning met een prachtige doorkijk in het pand waarin de bewoners met zoveel plezier wonen. Vanuit deze positie hebben we een mooi uitzicht op de details, zoals de de klimplant, de lantaarns en de accessoires die her en der de ruimte kleur geven. Dit is een gebied (binnen en buiten lopen in elkaar over) dat uitermate geschikt is voor een gezellige BBQ met familie en vrienden. We krijgen zo ook een goede indruk van het leven in de mediterraanse gebieden, waar je een groot deel van de dag buiten leeft.

