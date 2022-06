Aandachtspunten bij het aanschaffen van een wasmachine

Terwijl onze grootouders nog hun wasjes met de hand uitvoerden, zijn wij al jarenlang verwend met de automatische wasmachine. En is het toevallig tijd voor een nieuw stuk witgoed? Lees deze tips dan eens door! Of je 'm nou plaatst in je badkamer, kleedkamer of garage, we kunnen niet zonder. Over het algemeen variëren wasmachines in prijs tussen de 250 en 2000 euro. Alhoewel we bekend zijn met de leus dat je beter in een duurder exemplaar kan investeren dat jarenlang meegaat, zijn er volgens de online testen ook genoeg wasmachines te vinden met een relatief goede kwaliteit voor een prima prijsje. Maar behalve de prijs worden wasmachines op talloze andere aspecten aan testen onderworpen: de functies, de wasduur, het lawaai, het gebruiksgemak en natuurlijk op energieverbruik. Wij nemen enkele stappen met je door die belangrijk zijn alvorens je investeert in een nieuwe wasvriend.