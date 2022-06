Minimalistische woning met een gastvrije sfeer

De invloed van de grote ramen op de binnenruimte wordt hier duidelijk in beeld gebracht. De eetkamer, de kern van dit familiehuis, wordt omgeven door ramen, wat resulteert in een bijzondere lichtval. We voelen ons veel beter in een lichte ruimte, dus het ontbijt en het diner is hier dikwijls een feest. Naast de mooie lichtval bieden de ramen de bewoners ook een mooi uitzicht op de omgeving, waardoor de ambiance in deze kamer uniek te noemen is. Kunstlicht zorgt in de avonduren voor een prachtige lichtsfeer die de gezelligheid van het samenzijn alleen maar versterkt. Een mooie basis voor het interieur vinden we in de gestalte van de houtvloer, die door zijn natuurlijke, warme looks het plaatje compleet maakt.

Een oud herenhuis kreeg een nieuwe look. Kijk mee naar de prachtige ideeën voor je interieur!