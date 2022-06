Een warm en gezellig huis met een moderne twist

We vangen onze tour aan in de eetkamer van de woning. Dit is een grote open ruimte die naadloos overloopt in de woonkamer van deze woning in Madrid. Een absolute eye-catcher in de kamer is de grote tafel met de modernistische stalen poten, daaraan vinden we acht rode stoelen, die een bijzondere invloed op de sfeer van de kamer hebben. Dit is een zeer originele toevoeging aan het interieur waardoor het een eigenzinnig en eigentijds karakter krijgt. Meer ideeën voor je eetkamer vind je hier.