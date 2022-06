8 tips om je kleine badkamer sfeervol te maken

Douchegordijnen lijken over het algemeen niet de meest courante afscherming van de douche, en associëren we dan ook over het algemeen met nonchalante studentenhuizen, oude woningen of grillige stadsappartementjes. Dat is totaal onnodig! Want voor een paar kleine duitjes heb je al een gloednieuw en fraai douchegordijn. Het voordeel is dan ook dat deze makkers in allerlei kleuren en motieven te vinden zijn. Van eenvoudige gordijnen in een roomwitte kleur zoals het gordijn op deze afbeelding, tot een hip geometrisch motiefje of lollige dierenpatronen, alles is te vinden. Tip: vermijd het eeuwige vispatroon, dat is nu toch wel echt passé.