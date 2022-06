à la crème Keuken

Keukens hebben we in alle soorten en maten! Het is de plek dat steeds meer wordt gezien als een sociale leefruimte. Met de komst van de technologie (televisie, internet op mobiel, social media en noem maar op) leven we steeds meer in een drukke en opgejaagde wereld. Waar vinden we nu zo gauw nog de tijd om even samen gezellig aan tafel te zitten en bij te kletsen over alle gebeurtenissen van de dag. Het wordt tijd om die rust en gezelligheid weer terug te pakken! Geen betere plek dus om eerst in de keuken te beginnen. In dit artikel gaan we een kijkje nemen naar keukens met een crèmekleurige tint.