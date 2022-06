Voor ieder kind een stoel in eigen stijl

Zachtroze en Lime groen is een match gemaakt uit de hemel. Deze kleurexplosie tegen een witte stenen muur maakt de kamer in één keer levendiger. Zo blijft de kamer het gehele jaar door in een vrolijke stemming of brengt juist wat extra leven op die regenachtige dagen.

Dit is een mooi en kleurrijk setje voor jonge meisjes die even weg willen dromen. Of juist druk aan de slag gaan om die uitdagende werkopdracht af te maken. Met de vrolijke tinten in de kamer komt het hoe dan ook zeker goed.

