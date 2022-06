Een spannend huwelijk tussen natuursteen en beton

Een huwelijk in de architectuur? Dat is zeker mogelijk als je een paar zeer uiteenlopende materialen combineert. En in dit geval is het zeker een spannend huwelijk geworden! We hebben het over een moderne villa met een eclectische uitstraling die zowel buiten als binnen sterk aanwezig is. Om dit project te bekijken reizen we af naar Argentinië waar de architecten van Estudio Geya een prachtige villa gebouwd hebben. En we zijn vooral benieuwd wat je het bijzonderst vindt van dit project: is het de buitenkant van de villa of is het toch het interieur?