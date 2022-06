Nieuwbouw met een budget en bijzondere oplossingen

Huizen zijn altijd gebouwd om weer en wind goed te kunnen weerstaan. Maar een enkele keer is het natuurgeweld dermate sterk dat zelfs het sterkste huis de nodige schade ondervindt. De Zuid-Duitse stad Passau is prachtig gelegen op een punt waar drie rivieren, waaronder de beroemde Donau, bij elkaar komen. Dat juist zo’n plek ook voor heel veel problemen kan zorgen bleek wel in 2013 toen de stad te kampen had met hevige overstromingen. Sommige huizen moesten in hun geheel vervangen worden. Dat was ook het geval met de voorganger van dit huis. De experts van Studio für Architektur Bernd Vordermeier kregen twee opdrachten mee: het huis moest met een beperkt budget gebouwd worden en tegen eventuele nieuwe overstromingen bestand zijn. We gaan snel kijken hoe goed dat gelukt is!