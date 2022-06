10 x nieuwe inspiratie voor je badkamer wanden

Blauw, de kleur van de lucht en de zee! Dit is zeker een goede kleur voor de badkamer want blauw straalt namelijk rust en kalmte uit. Vooral na een lange en/of drukke werkdag is dit natuurlijk een ideale vooruitzicht om naar te kijken. Met de witte wandtegels is dit een perfecte match.

Wat deze badkamer ook nog bijzonder maakt is dat de ruimte gesplitst is met twee verschillende opstellingen . Bij het douchegedeelte is de badkamerwand bedekt met witte tegels en wordt de wand afgezonderd door (twee) blauwe glazenwanden. En het toiletgedeelte daarentegen is ook mooi versiert met mozaïek tegeltjes, wat de ruimte meteen een geheel andere indruk geeft.