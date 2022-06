Modern paleisje in een pittoresk dorpje

Niet alle mooie projecten komen voor in de grote steden, dat het ook anders kan laten we je vandaag zien. De woning vandaag vinden we in Ferragudo, een vissersdorp in Algarve, een district in het zuiden van Portugal. Het was een grote uitdaging om een moderne uitvalsbasis te realiseren in het oude dorp dat tevens een milieuvriendelijk karakter zou hebben. Dit idee past natuurlijk wel bij de authentieke leefwijze die al eeuwen in het dorpje de grondtoon aangeeft. Kijk met ons mee naar de prachtige voorbeelden.