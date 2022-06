Ingetogen nieuwbouw villa met spannende details

Vandaag nemen we je mee naar een ingetogen nieuwbouw villa, met wel een aantal heel spannende details. Het is van de hand van de Duitse architecten van Bespoke, en staat in de Duitse plaats München. Een van die bijzonderheden in deze nieuwbouw villa is de bijzondere wijn kelder. De kleuren blijven redelijk gelijk, maar de sfeer is totaal anders. De antieke visgraten houten vloer, een ronde deur die niet had misstaan in een kasteel en de zwarte wijnkast uit massief staal lijken je mee te nemen naar een ver vergane tijd. Laten we gauw de rest van dit huis ontdekken. Het is zeker de moeite waard.