Een modern huis vol architectonische wonderen

Echter, het belangrijkste element van het interieur is ongetwijfeld de grote schaal van de ruimte. Wat een woonsfeer heerst er hier! Deze woning is elegant in zijn eenvoud, we zien geen overdadige afwerkingen die afbreuk doen aan de minimalistische zuiverheid die het huis herbergt. Let eens op die bank, is het geen wonderlijk meubelstuk? Echt prachtig! Let op de aandacht voor detail, dat is een essentieel deel van het minimalistische interieur, zonder deze aandacht zou het ontwerp bij lange na niet zo overtuigend zijn. Naast de open haard zien we ook een ander belangrijk sfeerbepalend deel in de kamer, namelijk de bibliotheek. Uit deze prachtige boekenkast kunnen de bewoners telkens hun lievelingsboeken nemen. Het ontwerp is elegant, modern en maakt een krachtige indruk.