Sensationele, moderne woning

Tot slot willen we je graag een indruk geven van de gevel in de avonduren. Het is een woning waarbij alle details tot op de millimeter nauwkeurig uitgewerkt lijken, en dat is ook zo. Vooral de verlichting is prachtig, waardoor de woning echt de charmes van een kunstwerk krijgt (het gaat tenslotte over een product van bouwkunde of -kunst). Let eens op de verlichting op de zijkant van de garage, waar ook de jonge boom geplant is. De temperamentvolle look van de gevel – de donkere vlakken tegenover de lichte, sfeervol verlicht tegen de achtergrond van de avondlucht – maken deze woning tot een ware droomwoning die heel wat bereikbaarder is dan zijn good looks doen vermoeden. Be inspired.

