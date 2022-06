Klein budget? DIY je interieur met gerecyclede materialen

Je kan natuurlijk nooit genoeg opbergruimte in je huis hebben. Een aantal planken aan de muur om de spullen op te zetten, daar wordt iedereen blij van. Maar hoe meer planken je ophangt, hoe hoger de kosten worden. Hout is niet goedkoop en zeker in dat soort grote hoeveelheden niet. Om die kosten een klein beetje te reduceren, kun je op een aantal plekken het hout vervangen door karton. Misschien niet direct in de woonkamer; het moet natuurlijk wel een beetje fraai blijven allemaal. Maar in de garage, in het rommelhok of op andere niet zo zichtbare plekken kan je best opbergplanken maken van karton. Kies uiteraard wel voor een dikke en dus wat stevigere variant. Maar dan kun je het als volwaardige opbergplank gebruiken. En wederom het hoeft niet veel te kosten, want dat karton heb je in sommige gevallen gewoon nog liggen. Bekijk hier voorbeelden van fraaie schuren en garages.