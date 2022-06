8 spectaculaire gevels

Het Amerikaanse McClean Design heeft het ultieme droomhuis met een wel zeer bijzondere gevel en vormgeving tot stand gebracht. Dit huis is gelegen in de buurt van Hollywood in de zonnige staat California. Geen wonder dat alles er zo luxueus uitziet! Je krijgt zin in een heerlijke duik in het zwembad om vervolgens vanaf het balkon heerlijk over de omgeving uit te kunnen kijken.