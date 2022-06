Eclectisch en gastvrij appartement

Vanuit deze positie in de ruimte hebben we een mooie doorkijk. Via het frame kijken we in de richting van de kamer. We kunnen zo goed zien dat er in deze ruimtes alles voorhanden is om goed uit de voeten te kunnen in het dagelijks leven, zo vind je in het kantoor een volwaardige werkplek, terwijl er in de kamer ernaast een prachtige tv te zien is, waar de familie zich in de avond goed mee kan vermaken. Werken en relaxen zijn ook op deze manier met elkaar verweven.