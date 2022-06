Prachtig, modern doorzichtig huis

We beginnen onze tour door het interieur van de woning, direct op de juiste plek, namelijk de grandioze badkamer. Sierlijk en helder, deze kamer is geschikt voor een koning of koning. De ruimte is een uitgekristalliseerd contrast van licht en donker, glad en ruw, doorzichtig en hermetisch gesloten. Rechts treffen we de natuurlijke wand die is opgetrokken uit ruwe stenen, links zien we het zachte, kleurrijke design waaruit een eigentijdse luxe spreekt. Een prima plek om volkomen te genieten van een heilzaam bad. Voor het vleugje kleur is er gekozen voor een blauw kleed dat langs de gehele lengte van de kamer loopt. Als een lange loper verwelkomt deze je, waarna je prinsheerlijk kun gaan genieten van alles wat deze badkamer te bieden heeft.