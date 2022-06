Fantasierijk huis met een fabuleus uitzicht

Deze keuken is perfect. Niet door zijn uitbundigheid, maar juist door zijn neutrale toon en minimalistische ontwerp. De spontaniteit van het moderne leven gekoppeld aan een gevoel van moderniteit maakt dat deze culinaire ruimte een geheel eigen schoonheid en charme laat zien. Deze keuken is een geweldige aanvulling op het huis; je kunt hier eenvoudig voor 8 of meer personen koken; niet gek als je een feest voor de familie organiseert. Genieten van de goede dingen van het leven was nog nooit zo vanzelfsprekend als in deze woning. De woning is zoals gezegd in de modernistische stijl uitgevoerd, dat wil zeggen dat veel van de ideeën die met deze stijl samenhingen een rol speelden bij de bouw. Een kernidee van de modernistische stijl was dat een modernistisch huis de bezoeker of bewoner geestelijk zou moeten veranderen. Een voorbeeld: je komt vermoeid binnen, maar je gaat weer volkomen verkwikt naar buiten. Dat oude idee is in deze woning concreet weergegeven: door het transparantie karakter van de binnenruimte en de heldere connectie die het interieur heeft met de omgeving. De leefruimte heeft een gecomponeerd, zuiver charisma, waardoor de woonsfeer uniek te noemen is.

