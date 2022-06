Betaalbaar huis met een luxe woonsfeer

Laten we eerlijk zijn, we worden met z´n allen soms wel een beetje opgeslokt door de moderne, hectische wereld. Daarom is het wel zo fijn om af en toe even lekker een teruggetrokken bestaan te kunnen leiden. Al was het maar in je eigen achtertuin. Maar vergist je niet, de woning die we vandaag aan je laten zien is geen tuinhuis, al staat hij wel in de tuin. Het is een woning die voornamelijk geschikt is voor je gasten, of goed dienst kan doen als onderkomen voor een student. De woning is ruim en toch beslaat deze relatief weinig vierkante meters. Hoe dit mogelijk is? Het slimme design biedt de oplossing voor de vraagstukken die gaan over de juiste indeling van de woonruimte. Kijk met ons mee en laat je inspireren door deze mooie, goedkope woning met een luxe look!