Nieuwe uitbouw voor een oude prachtwoning

Op dit hoge niveau treffen we de keuken aan, waarbij ons oog direct valt op de bar. Een heerlijke ruimte om met z´n allen te zitten en te genieten van de culinaire geneugten des levens. Ook hier weer die mooie lichtval en de zuivere, witte tinten die het beeld bepalen. In deze ruimte heerst een bijzondere openheid die je direct een vrij gevoel geeft. Geen belemmeringen of donkere hoeken; alles komt hier tot leven in een helder licht!

We kijken in feite naar een split-level interieur waarbij een trap ons naar de keuken leidt. Vanuit dit culinaire gebied in de grote, open leefruimte, heb je een prachtig uitzicht over het interieur. Met deze uitbouw lijkt de omgeving rond het huis met het daglicht naar binnen te stromen, waardoor je een prachtige woonervaring krijgt als je hier in de kamer de vrije uren doorbrengt. Met het zicht op deze mooie kamer nemen we afscheid van de woning, maar we nemen je graag mee naar een ander bijzonder project.

