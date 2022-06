Welke lampen moet je kiezen voor de keuken

En dan dus de eerder al besproken lampjes onder de keukenkastjes. Dit is bijna altijd slechts een aanvulling op de andere verlichting. Niet per se voor de sier, maar wel zo handig. Het zijn eigenlijk kleine spotjes die je onder de keukenkastjes schroeft of plakt. Als je ze uit het zicht wil hebben, kan je nog een plank of latje in dezelfde kleur als de keukenkast aan diezelfde keukenkast vast zetten zodat de spotjes mooi weggewerkt zijn. Zo heb je altijd voldoende licht als je aan het koken bent, maar is het geheel wel subtiel en kan je met een andere lamp wellicht wat grootser uitpakken.

Meer lampen voor de keuken kan je hier bekijken. En deze professionals weten alles over verlichting in de keuken en over keukens in het algemeen. Zoek je ook nog het juiste aanrechtblad voor je keuken? Lees dan dit Ideabook!