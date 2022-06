Bijzondere serre ideeën

Bij een serre denken we, logischerwijs, vaak aan een huis met een tuin. Waar we niet per definitie direct aan denken is een serre als aanbouw op een woonboot. Of, om nog een stapje verder te gaan, een watervilla. Want dat is waar we hier naar kijken. En in een land waar land en water zo nauw met elkaar samenhangen als Nederland is zo'n bijzonder serre ontwerp minder ver weg dan je denkt. In dit ontwerp is gekozen om de serre met te keuken te integreren. Hoge ramen voor optimaal gebruik van natuurlijk licht en moderne harmonicadeuren die volledig open kunnen voor het echte 'open living plan' effect. Wij zijn om!