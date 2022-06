Zonnepanelen plaatsen? In 2016 kan dat nog met extra voordeel!

De kosten voor zonnepanelen zijn op dit moment redelijk laag. Door de grote concurrentie is er veel aanbod aan panelen en daarnaast laten ook veel Nederlanders zonnepanelen plaatsen. Verder is het in 2016 nog mogelijk om de BTW terug te krijgen op zonnepanelen. Op een investering van 10.000 euro (systeem en installatie) ontvang je dus al zo'n 1.700 aan BTW terug (deels 6% en deels 21%). Daarnaast zijn er diverse gemeentes die subsidie geven. Dit kan in sommige gevallen oplopen tot 30% van de investering. Om na te gaan of je hiervoor in aanmerking komt, kijk je op de energiesubsidiewijzer op internet. Sommige energiebedrijven bieden hun klanten ook voordelige mogelijkheden aan voor het plaatsen van zonnepanelen. Het rendement is afhankelijk van het soort systeem. Ga dus van tevoren na hoeveel rendement het systeem van jouw keuze biedt. De opbrengst van de zonnepanelen installatie is afhankelijk van diverse factoren zoals de configuratie van de zonnepanelen en omvormer, de ligging ten opzichte van de zon en schaduwvorming en het jaarlijkse stroomverbruik.

Om aan te geven welke besparing op jaarbasis mogelijk is, geven we een rekenvoorbeeld. Er worden 14 zonnepanelen geplaatst van 300 Watt per paneel. In totaal heeft het systeem dus een vermogen van 3500 Watt. Het rendement van uw systeem is 90% dus u wekt 14 x 300 x 90% = 3.780 kWh per jaar op. Dat jaar heeft de zon flink geschenen en is er in totaal 3.900 kWh opgewekt. De huidige energieleverancier berekent € 0,23 per kWh. De besparing bedraagt daarom 3.900 x 0,23 = ofwel bijna 900,- euro op de energierekening per jaar.

Stel dat de investering in het systeem 10.000 euro bedraagt, waarvan 1.700 BTW en 30% subsidie dan is de netto investering dus ruim 5.800 euro. Het systeem verdient zichzelf dus in ruim zes jaar terug. De panelen gaan uiteraard veel langer mee. De meeste systemen hebben een terugverdientijd van tussen de vijf en tien jaar. De terugverdientijd kun je ook berekenen met de onafhankelijke App: Solar ROI.