Voor en Na: een stadspaleisje in Jugendstil

Een moderne keuken in een oude ruimte. Wat een fantastisch beeld levert dat in dit geval op. Je ziet dat het oude plafond hier prachtig is gerestaureerd. Ook de oude kozijnen zijn in ere hersteld en er is een prachtige houten pakketvloer aangelegd. Alles geheel in stijl met het oude bouwwerk. Juist daarom valt de moderne keuken helemaal niet als zodanig op. En het blijft ten slotte Jugendstil. Deze stijl was in z’n eigen tijd al vernieuwend en mag dat in deze situatie met zo’n keuken ook best zijn. Het geheel nodigt in ieder geval uit om te gaan koken.