Welk type boiler is het meest geschikt voor mijn huis?

De boiler in huis lijkt altijd precies op het verkeerde moment kapot te gaan. Net als je aan het douchen bent of er mensen op visite komen, lijkt het apparaat het te begeven. Daarom is het aan te raden om de boiler te vervangen voordat deze er van ouderdom mee stopt. Een boiler die meer dan 15 jaar oud is, heeft zijn beste tijd over het algemeen wel gehad. Als je de boiler gaat vervangen is het goed om eens te kijken naar wat er tegenwoordig allemaal op dit gebied te verkrijgen is. Zo kan het nuttig zijn om iets meer uit te geven aan een model dat een stuk zuiniger is. Het verwarmen van water draagt voor gemiddeld twintig procent bij aan de totale energiekosten. Het zou mooi zijn als je hier op zou kunnen besparen.

In dit Ideabook zetten we een serie boilers voor je op een rij en bespreken we de voor- en nadelen van deze apparaten. Zo kun je na het lezen een weloverwogen keuze maken. Daarbij moet je wel in gedachten houden hoeveel water je als huishouden gebruikt. Niet alle boilers zijn even groot, en kunnen dus dezelfde hoeveelheid warm water leveren. Als je vaak veel warm water tegelijk gebruikt, bijvoorbeeld voor de douche, vaatwasser en wasmachine, moet je boiler dat wel aan kunnen. Als je dus op het punt staat om een nieuwe boiler te kopen, dan is het goed om dit Ideabook eerst even door te lezen. Het is een kleine investering, waar je op de lange termijn veel geld mee kunt besparen.