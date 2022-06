Eigentijdse, vrijstaande woning met een luxe uitstraling

We sluiten af in de mooie badkamer. Het schuine dak zorgt voor een prachtige, esthetische vibe in deze kamer. De sfeer is hier aangenaam en dat komt de ontspanning natuurlijk ten goede. Een opvallendheid is zonder twijfel het centraal in de ruimte gelegen bad. De donkere tegels van de vloer brengen de zuivere tint van de badkuip sterk naar voren. Ook hier weer heeft men gebruik gemaakt van het donkere hout (het is een duidelijke thema in het interieur). Het kleurenpalet bestaat dus uit antraciet (de tegelvloer), wit (bad, wastafel en wanden) en donkerhout (het wastafel meubel). We kunnen stellen dat deze kleuren ingetogen zijn waardoor ze niet overheersend zijn of al te sterk op ons in werken. Stel je voor dat de tegels rood zouden zijn in plaats van antracietkleurig; een wereld van verschil natuurlijk! De woning heeft een moderne look en past goed bij de trendy woonstijlen die mensen van nu kunnen waarderen.

Deze villa heeft een abstracte look en biedt de bewoners een fantastische woonstee.