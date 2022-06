Nooit meer slapeloze nachten: 6 tips voor het perfecte matras!

De eeuwige discussie over of het nou de of het matras is, laten we dat direct uit de wegruimen: het mag allebei! Een nieuw matras uitkiezen is niet zo makkelijk als het kopen van een nieuwe salontafel. Het juiste matras verlicht en verdeelt de druk, houdt je nek en rug op één lijn en stimuleert je bloedsomloop. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat er te weinig wordt geïnformeerd naar de individuele wensen en slaapgewoonten van matrassenkopers. Bedenk daarom van tevoren welke klachten je eventueel hebt, of je het snel koud of warm hebt, en of er eventueel sprake is van allergieën zoals huisstofmijt. Wanneer ben je überhaupt toe aan een nieuwe? De matrasindustrie raadt ons aan om tussen de 5 en 7 jaar een matras te vervangen om ergonomische en hygiënische redenen. Maar, mits je geen rug- en nekklachten hebt, is een nieuw matras niet direct noodzakelijk. homify zou homify niet zijn als wij jou niet zouden ondersteunen in dit ingewikkelde koopproces! Lees in dit Ideabook handige tips over het zoeken van het exemplaar dat jou een geweldige nachtrust brengt.