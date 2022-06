Gezinsflat met een supermooie inrichting

Thuiswerken is populair en steeds meer een gemeenplaats. Dan is een goede werkkamer geen overbodige luxe, niet waar? In deze woning vinden we een mooi voorbeeld van een eigentijds kantoor aan huis, dat één en al functionaliteit uitstraalt. De handige wandkasten verbergen de eindeloze mappen met documentatie. Het ruime bureau en de comfortabele stoel zijn je steun en toeverlaat. En wat te denken van de sfeervolle verlichting? Deze zorgt voor een uitstekende ambiance om in te werken. Hoe je het ook wendt of keert: we werken beter in een goed en esthetisch ontworpen werkruimte. Een expert ontwerpt voor jou eenvoudig een thuiskantoor.