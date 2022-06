Strak huis voor een jong stel

Veel mensen houden ervan om zich te verliezen in een mooi verhaal of een interessant wetenschappelijk boek dat hun horizon vergroot. Steeds meer mensen ruilen het oude papieren boek in voor een digitale variant. Het is gemakkelijk om via het world wide web een e-book te bestellen, deze te downloaden en direct op de e-reader of tablet te kunnen lezen. Ook de bewoners van de woning die we in dit artikel aan je laten zie, zijn fervente liefhebbers van literatuur. Ze hebben zelfs een ruimte laten bouwen die precies toegesneden is op deze prettige, intellectuele activiteit. Hun wensen waren even concreet als fantasierijk; ze wilden een ruimte in de woning die zou aanvoelen als hun lievelingsplek in de stad; het leescafé. Het is natuurlijk niet zo dat ze die laatste locatie hebben ingeruild voor hun eigen woning, maar deze ruimte in huis geeft hen wel extra woonplezier. Vandaag nemen we je mee voor een wandeling door de ruime woning. Kijk lekker rond en laat je inspireren!