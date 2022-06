Schitterende prefab woning met een ecologisch karakter

De lichte sfeer van het interieur vinden we ook in de moderne keuken. In deze ruimte domineren een wit palet en een minimalistische designtaal. Het is een keuken met een elegantie zoals we die niet vaak tegenkomen. Let eens op de donkere oppervlakken, de frisse kunst, de bijzondere hanglampen en de zuivere good looks. We zien ons zelf hier zeker genieten van een kooksessie! De lange eettafel, met de strakke looks, ziet er erg uitnodigend uit.