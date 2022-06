Versla de kou met deze designtrucs!

Grootmoeders hoor je nog weleens roepen dat de deur naar de gang vooral dicht moet blijven. Vroeger was er namelijk nog geen sprake van een centrale verwarming, en werden woonkamers dikwijls met gaskachels opgewarmd. De hal was daarom een relatief koude ruimte in het huis. In feite is de hal dat nog steeds, want deze staat direct in contact met de voordeur. Het sluiten van deuren kan dan ook een goede manier zijn om een kamer zo snel mogelijk warm te krijgen, en bovendien zo aangenaam mogelijk te houden. Ook mogen we niet vergeten dat we de naden en kieren van een deur gemakkelijk kunnen afsluiten, om de 'sneaky' binnenwaaiende tocht tegen te gaan. Tochtstrips zijn op vele plekken te koop, en gemakkelijk te bevestigen. Je knipt ze op de gewenste lengte af met een schaar, en plakt ze als een 'sticker' langs de randen van de deur. Op deze manier zorg je er ook voor dat de deur niet al teveel lawaai maakt als-ie dichtslaat.