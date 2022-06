Tuintips voor maart! Hoe je de tuin voorbereid op de lente.

Het voorjaar is bij uitstek de tijd om de vijver in je tuin eens goed aan te pakken. Uiteraard is het zaak om alles wat in de vijver gevallen is de afgelopen maanden eruit te halen. Denk daarbij aan bladeren die van de boom gevallen zijn en anderen natuurlijke materialen. In het voorjaar gaan ook de waterplanten weer groeien. Zeker zuurstofplanten zijn belangrijk voor de vijver. Zonder zuurstofplanten is de kans op zweefalgen een stuk groter.

Als alles weer een beetje schoon is, is het zaak om de waterhardheid te controleren. Door de overmatige regen in de herfst en winter is de hardheid van het vijverwater zeer waarschijnlijk een stuk minder. Te zacht water is niet goed voor een vijver omdat de zuurstofplanten dan minder goed groeien. Waterhardheid is met een speciaal middel weer op peil te brengen. En net als met alle andere planten is het zaak om de planten in en rond de vijver waar nodig bij te werken of te snoeien. Ook is dit het moment om de pomp en het filter van de vijver een kleine onderhoudsbeurt te geven.