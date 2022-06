6 eenvoudige manieren om vorm aan je tuin te geven!

Bomen geven als geen ander structuur aan je tuin. In een groep of in een rij maken ze horizontale en verticale lijnen. Heel bijzonder is het effect van de bomen in de tuin op de foto. De bomen stonden al in deze tuin op het moment dat de tuin aangelegd werd, maar passen naadloos in het ontwerp. Hoewel ze niet in een rij staan volgen ze toch op een nonchalante manier het pad en vormen een schitterend contrast met de strakke blokken groen die het pad wel in rechte lijn volgen. Heb je een pad naar de voordeur. Plaats hier dan aan weerzijden bomen langs. Bomen met een omvang als op de foto zullen niet overal passen, maar ook kleine bolbomen of leibomen kunnen al voor een mooi effect zorgen.