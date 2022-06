Nu planten, straks genieten: vrolijke voorjaarsbloeiers

Twintig maart is de officiële start van de lente en wij kunnen niet wachten! Op deze dag zijn de uren dat het licht is gelijk aan de uren dat het donker is. En daarna worden de dagen alleen maar langer en de momenten dat we met volle teugen van onze tuin kunnen genieten talrijker. Voor je het weet is de eerste warme lentedag een feit en piepen de voorjaarsbloemen voorzichtig uit de grond. Haal dat moment naar voren met vrolijke voorjaarsbloemen en kleurrijke accessoires in je interieur. Kun je niet wachten met het werken in de tuin? Begin dan alvast met de voorbereidingen voor je moestuin. In dit Ideabook vind je tips om je huis en je tuin voor te bereiden op de lente!