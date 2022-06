Het witte en dromerige huis

Het interieur van de woning heeft een zachte touch, die nogal bijzonder afsteek bij de gevel van de woning. Veel huizen in het oosten zijn gemaakt van hout, in zo´n woning zouden we dit interieur eigenlijk eerder verwachten, waardoor we nu aangenaam verrast zijn. De kleur blauw neemt een centrale plek in de kamer in; de sofa zorgt zo voor de nodige frisheid. In deze woonkamer heb je door de grote ramen een mooi zicht op de buitenruimte, daardoor is het interieur ook sprankelend licht, zodat de bewoners zich optimaal voelen. Een goede lichtval in je woning is echt het halve werk.