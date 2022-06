Stijlvol warm familiehuis

De beige marmeren vloeren en muren zijn een recente trend die wereldwijd geliefd is. In deze badkamer is aan deze trend natuurlijk wel een eigen draai gegeven. Het witte moderne sanitair zorgt voor een zuivere sfeer in de kamer, die mooi gecounterd wordt de natuurlijke houtkleur. En wat vind je van de lichtval in deze kamer? Zul je hier niet elke dag goed beginnen? We voelen ons goed in een heldere badkamer, dan komen we helemaal tot onszelf. Het gehele huis heeft ons bijzonder verrast, omdat we vaak denken dat minimalistisch ingerichte woningen een kille indruk maken. In dit geval was niets minder waar, want in deze prachtige woning heeft men een geslaagde combinatie tussen de minimalistische en landelijke stijl weten te maken waardoor er een interieur tot stand gekomen is dat ons een glimp van de toekomst laat zien. Een woning die met andere woorden nog voor veel inspiratie zal zorgen!

Dit huis op het eiland lijkt uit een droom gesprongen.