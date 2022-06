Plan in de winter hoe je tuin er in de lente uit moet zien!

Als je naar buiten kijkt denk je op dit moment waarschijnlijk niet direct aan de lente. Op zonnige dagen lijkt het soms wel al lente, maar eenmaal buiten merk je al snel dat dit niet het geval is. Wellicht hoop je wel dat de winter snel ten einde komt, maar voorlopig moeten we nog wel even volhouden. Toch is wel het moment gekomen om alvast na te denken over de beplanting in je tuin. Als je er in de lente een beetje gezellig bij wilt zitten, moet je nu al in actie komen. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar eigenlijk is het heel erg logisch. In dit Ideabook vertellen we waarom je nu al moet gaan plannen hoe je tuin er in de lente uit moet komen te zien.

Om van de perfecte lentetuin te kunnen genieten, moet je aantal dingen doen. Daarom doorlopen we in dit Ideabook een aantal stappen. Zo vertellen we onder meer hoe je de grond moet voorbereiden en wanneer je de zaadjes voor je planten moet bestellen. Ook vertellen we welke lentebloemen je nu al kunt planten en hoe je voor een leuk prijsje wat nieuw tuinmeubilair kunt scoren. Lees snel verder en bereid je voor om jouw tuin klaar te maken voor de lente. Dan heb je nóg een goede reden om naar de lente uit te kijken!