Industrieel familiehuis met een minimalistische twist

Licht hout en donker beton vormen in deze hal wat je zou kunnen noemen een Yin en Yang-verhouding, die van alle tijden is. Vele symbolische lagen kunnen we aantreffen in dit contrast, zoals die van hard/zacht, licht/donker, glad/ruw, maar het gekke is (en zo klopt deze oosters filosofie met de concrete werkelijkheid) dat hoe verschillend de materialen (of het begrippenpaar Yin en Yang) ook mogen zijn, ze zijn afkomstige uit de aarde; die dus de eenheid vertegenwoordigd. En dan noemen ze de oosterse filosofieën zweverig! Let eens op de bijzondere garderobe, een handige en mooie manier om orde in deze ruimte te brengen.