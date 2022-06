Style je huis zoals je favoriete film!

Volledige bioscoopzalen beleefden collectieve euforie bij het aanschouwen van de inloopkast die Mr Big aan Carrie cadeau deed in Sex and the City: The Movie. Het is maar wat je nog een 'kast' kan noemen, want het geval was qua afmeting waarschijnlijk buitenissiger dan het gemiddelde startersappartement in Utrecht. Glimmende, witte kastdeuren glommen de piepkleine Carrie tegemoet terwijl zij rond dartelde in de luxueuze 'walk-in-closet'. Het beeld is voorgoed in ons geheugen gegrift. Wij proberen in ieder geval zoveel mogelijk ons eigen 'kastenterrein' te overwinnen in onze woningen. De 'lucky ones' onder ons beschikken over een extra kamer in huis die ze kunnen veranderen in hun eigen inloopkast. Kies voor hoge, fraaie kasten voor een zo 'Carrie'-achtige ervaring. Zou je weleens willen weten hoe je een inloopkast bouwt in een kleine slaapkamer? Lees dan eens dit Ideabook.