Het huis met de duizend ramen

Vandaag nemen we je mee naar Jersey, het grootste en meest zuidelijke gelegen eiland van de Kanaaleilanden. Het ligt 22 kilometer voor de Franse kust van Normandië en is Brits kroonbezit, maar maakt geen onderdeel uit van het Verenigd Koninkrijk. Op dat bijzondere eiland vinden we dit prachtige architectonische hoogstandje. Hiervoor verantwoordelijk is het architectenbureau van Jamie Falla. Er zijn een aantal dingen die in het oog springen, waaronder het zwembad en de groten glazen pui. Maar het meest opvallend en ongewoon is toch wel het groot aantal kleine en grote ramen. Deze zorgen niet alleen voor veel lichtinval, maar geven het huis een spannende uitstraling en ook het uitzicht naar buiten moet fantastisch zijn.