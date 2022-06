Zelf een vijver aanleggen in negen simpele stappen

Een vijver is een verrijking voor iedere tuin. Als je een beetje de ruimte hebt, is het zeker een overweging waard. Niet alleen is het een fraaie toevoeging voor de flora van je tuin, ook de fauna wordt hierdoor uitgebreid. Een vijver trekt bijvoorbeeld insecten zoals libellen aan, maar ook kikkers en padden vinden een vijver zeer aantrekkelijk. En je kan er natuurlijk altijd voor kiezen om vissen in het water uit te zetten. In dit Ideabook leggen we je aan de hand van negen simpele stappen uit hoe je zelf een vijver in de tuin kan aanleggen. Het is even werk, maar dan heb je wel wat.