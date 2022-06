Pure ontspanning – met deze douches

We douchen heel wat af met z’n allen. In de ochtend om wakker te worden, na het sporten om op te frissen of ’s avonds om lekker schoon de dag af te sluiten. Je kan je douche op veel verschillende manieren inrichten: een inloopdouche, een douchecabine of een douche in je bad. Ook niet onbelangrijk is welke douchekop je kiest. Hou je van een harde straal of wil je vooral veel water over je heen krijgen. En wil je een extra douchekop die je ter hand kan nemen of zelfs een luxe douchepaneel die je tijdens het douchen meteen ook een watermassage geeft. Natuurlijk moet je kijken wat er in jouw badkamer mogelijk is. Bijvoorbeeld of je genoeg druk hebt om zoveel water in één keer uit je douchekop te persen. En daarnaast is het de vraag of je dat moet willen. Een waterbesparende douche verbruikt al gauw 6,9 liter per minuut, een gewone douche 8,7 en een comfortdouche zelf 14,4 liter per minuut. Ga voor jezelf maar na hoe lang je doucht en hoeveel water je dus verbruikt.