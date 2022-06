6 tips om mooie highlights met planten en bloemen te creëren in de tuin

De hortensia is een ideale plant voor in de tuin en valt op met de mooie grote schermen vol bloemen. Ze zijn niet alleen mooi maar ook zeer gemakkelijk in onderhoud. Een ideale plant dus voor elke tuinier. Voor een adembenemend kleurenspel plaats je de hortensia ‘Magical Revolution’. In het voorjaar zijn de bloemen appelgroen. De bloemen kleuren in de zomer naar lichtroze, daarna naar donker roze en sluiten het tuinseizoen af in het groen met dieprode randjes. Wil je een ander kleurenpalet? Dat kan! Er zijn in totaal tien soorten hortensia, stuk voor stuk even mooi en betoverend. Ander voordeel van de hortensia is dat je het hele jaar door gratis bloemen hebt voor in huis. Een hortensiatak staat prachtig in een lange ranke vaas en daarna kun je hem ook nog drogen. Plaats de hortensia in de tuin op een centrale plaats zoals op de foto hierboven zodat hij een opvallend middelpunt vormt. Ook in grote potten of bakken komt deze plant mooi naar voren. De hortensia geeft een mooi nostalgisch beeld in een klassieke tuin.